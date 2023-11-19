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Вереснягов Александр Николаевич

Место рождения

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Лавбенский (Вереснягов) Николай Осипович

Мать: Лавбенская (Глушицкая) Ульяна Михайловна

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Вереснягова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1831
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Клабищенский сторож Николаевской Глинковской церкви.
Военная служба
1831
Отослан на военную службу.
Рождение ребёнка
08.02.1831 ст.

Сын: Вереснягов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Вереснягова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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