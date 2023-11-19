Вереснягов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Около 1830
Работа или профессия
1831
Клабищенский сторож Николаевской Глинковской церкви.
Военная служба
1831
Отослан на военную службу.
Рождение ребёнка
08.02.1831 ст.
Сын: Вереснягов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Вереснягова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно