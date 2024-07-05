Igra Meshullam
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти14.10.1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Igra Yitzhak Yitzhak Eliyahu Egra
Мать ребёнка: Igra (Horowitz) Rivka Ester אסתר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mendelsberg (Igra) Sara Chavanish
Мать ребёнка: Igra (Horowitz) Rivka Ester אסתר
Работа или профессия
Неизвестно
Rabbi
Смерть
14.10.1802