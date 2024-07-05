Igra Meshullam 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Igra Meshullam

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

14.10.1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Igra Yitzhak Yitzhak Eliyahu Egra

Мать ребёнка: Igra (Horowitz) Rivka Ester אסתר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mendelsberg (Igra) Sara Chavanish

Мать ребёнка: Igra (Horowitz) Rivka Ester אסתר

Работа или профессия
Неизвестно
Rabbi
Смерть
14.10.1802

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