Оболенская Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1888 и 1933

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Известно

Отец ребёнка: Иван

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