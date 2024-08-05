Оболенская Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1888 и 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Известно
Отец ребёнка: Иван