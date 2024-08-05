Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Степан Иванович

Мать ребёнка: Оболенская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Степан Иванович

Мать ребёнка: Оболенская Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Известно

Мать ребёнка: Оболенская Анастасия Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.