Кондратий Космин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти11.03.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Левин Калинник Кондратьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Кондратьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калина Кондратьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Кондратьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наталья Кондратьева
Мать ребёнка: ?
Смерть
11.03.1849