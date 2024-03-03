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Кондратий Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

11.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Левин Калинник Кондратьев

Мать ребёнка: ?

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Кондратьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калина Кондратьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Кондратьева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наталья Кондратьева

Мать ребёнка: ?

Смерть
11.03.1849
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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