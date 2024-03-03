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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Левин Калинник Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Космин

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Космин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калина Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Космин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Космин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наталья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Космин

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