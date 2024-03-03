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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Левин Калинник Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Космин
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Космин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калина Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Космин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Космин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наталья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Космин