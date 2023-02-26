Наталия (Леонтиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия (Леонтиева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Илья Гаврилов

Рождение ребёнка
07.11.1819

Дочь: Стефанида Ильина

Отец ребёнка: Илья Гаврилов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1822

Дочь: Ефимия Ильина

Отец ребёнка: Илья Гаврилов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1825

Сын: Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Илья Гаврилов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никита Ильин

Отец ребёнка: Илья Гаврилов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1832

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Гаврилов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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