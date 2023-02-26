Наталия (Леонтиева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Илья Гаврилов
Рождение ребёнка
07.11.1819
Дочь: Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Илья Гаврилов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1822
Дочь: Ефимия Ильина
Отец ребёнка: Илья Гаврилов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1825
Сын: Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Илья Гаврилов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никита Ильин
Отец ребёнка: Илья Гаврилов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1832
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Гаврилов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Гаврилов
Смерть
Неизвестно