(Безносова) Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1832
Дочь: Васса Тимофеева
Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров
Рождение ребёнка
23.11.1835
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров
Смерть
Неизвестно