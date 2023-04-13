(Безносова) Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безносова) Марья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1832

Дочь: Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1835

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Антон Тимофеев

Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Безносов Тимофей Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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