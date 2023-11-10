Безносов Тимофей Сидоров
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти29.05.1842
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Безносов Сидор Степанов
Мать: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
19.07.1832
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
23.11.1835
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
29.05.1842