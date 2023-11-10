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Безносов Тимофей Сидоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

29.05.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Безносов Сидор Степанов

Мать: Дарья Степанова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1832

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1835

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Антон Тимофеев

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
29.05.1842
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