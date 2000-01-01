Полак Франц
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1895
Дата смертиМежду 1918 и 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1917
Дочь: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна
Мать ребёнка: Полак Анна Вацлавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полак Анна Вацлавовна
Смерть
Между 1918 и 1919
Причина смерти: На войне