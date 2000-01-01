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Полак Франц

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1895

Дата смерти

Между 1918 и 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1917

Дочь: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна

Мать ребёнка: Полак Анна Вацлавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полак Анна Вацлавовна

Смерть
Между 1918 и 1919
Причина смерти: На войне
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