Нарыжная (Полак) Божена (Евгения) Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1917
Дата смерти21.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1917
Отец: Полак Франц
Мать: Полак Анна Вацлавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нарыжный Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нарыжный Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1987
г.Тырныауз
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Тырныауз