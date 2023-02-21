Нарыжная (Полак) Божена (Евгения) Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарыжная (Полак) Божена (Евгения) Францевна

Нарыжная (Полак) Божена (Евгения) Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1917

Дата смерти

21.02.1987

Пол

Женский

Отец

Между 1890 и 1895 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1917

Отец: Полак Франц

Мать: Полак Анна Вацлавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нарыжный Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нарыжный Фёдор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарыжный Фёдор Семёнович

Смерть
21.02.1987
г.Тырныауз
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Тырныауз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close