Волкова Тамара Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Тамара Никандровна

Волкова Тамара Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1935

Дата смерти

24.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Павлович

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Габель (Волкова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1965

Дочь: Волкова Елена Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Павлович

Рождение ребёнка
22.04.1968

Дочь: Пятилетова (Волкова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Павлович

Смерть
24.04.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.