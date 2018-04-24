Волкова Тамара Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1935
Дата смерти24.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Петр Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Габель (Волкова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1965
Дочь: Волкова Елена Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Павлович
Рождение ребёнка
22.04.1968
Дочь: Пятилетова (Волкова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Павлович
Смерть
24.04.2018