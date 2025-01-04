Липинская Агафия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛипинская Агафия

Липинская Агафия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Липинский Константин Липинский

Отец ребёнка: Липинский Василий Липинский

Стрельники, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.01.1908

Дочь: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Отец ребёнка: Липинский Василий Липинский

Рождение ребёнка
1913

Сын: Липинский Владислав Липинский

Отец ребёнка: Липинский Василий Липинский

Одесса (усыновили в Стрельниках)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.