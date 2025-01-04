Липинская Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Липинский Константин Липинский
Отец ребёнка: Липинский Василий Липинский
Стрельники, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.01.1908
Дочь: Бранюк (Липинская) Федора Липинская
Отец ребёнка: Липинский Василий Липинский
Рождение ребёнка
1913
Сын: Липинский Владислав Липинский
Отец ребёнка: Липинский Василий Липинский
Одесса (усыновили в Стрельниках)
Смерть
Неизвестно