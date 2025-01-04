Бранюк (Липинская) Федора Липинская
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1908
Дата смерти1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1908
Отец: Липинский Василий Липинский
Мать: Липинская Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Бранюк Максим Бранюк
Отец ребёнка: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович
Рождение ребёнка
15.07.1935
Сын: Бранюк Иван Бранюк
Отец ребёнка: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович
Смерть
1977