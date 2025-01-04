Бранюк (Липинская) Федора Липинская 09.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бранюк (Липинская) Федора Липинская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1908

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1908

Отец: Липинский Василий Липинский

Мать: Липинская Агафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Бранюк Максим Бранюк

Отец ребёнка: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Стрельники, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.07.1935

Сын: Бранюк Иван Бранюк

Отец ребёнка: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Стрельники, Вінницька область
Смерть
1977
Стрельники, Вінницька область

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