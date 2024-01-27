Лоскутова Лёля Ивановна
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1935
Дочь: Никольская Инна Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванович
СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванович
Владикавказ
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно
Владикавказ