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Лоскутова Лёля Ивановна

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
22.11.1935

Дочь: Никольская Инна Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванович

СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванович

Владикавказ
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Владикавказ
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