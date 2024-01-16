Лукин Алексей
Место рожденияд. Семеновское Раменье Фефиловская
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1620
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
До 1638
Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1640
д. Семенцово Раменье Ентальской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Семенцово Раменье Фефиловская
Смерть
Неизвестно