Лукин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Алексей

Лукин Алексей

Место рождения

д. Семеновское Раменье Фефиловская

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Лукин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
До 1638

Сын: Лукин Федот Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Лукин Исак Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Семенцово Раменье Ентальской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Семенцово Раменье Фефиловская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close