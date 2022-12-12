Кочергина Агафья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Агафья Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1919

Дочь: Кочергина Юлиана Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочергин Афанасий Андреевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Афанасий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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