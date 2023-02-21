Кочергин Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878 ст.
Запись о рождении и крещении сделана в селении Владиславка Феодосийского уезда.
Рождение ребёнка
16.03.1919
Дочь: Кочергина Юлиана Афанасьевна
Мать ребёнка: Кочергина Агафья Федотовна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1919
Мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно