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Кочергин Афанасий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878 ст.

Отец: Кочергин Андрей Иванович

Мать: Кочергина Прасковья Михайловна

Запись о рождении и крещении сделана в селении Владиславка Феодосийского уезда.
Рождение ребёнка
16.03.1919

Дочь: Кочергина Юлиана Афанасьевна

Мать ребёнка: Кочергина Агафья Федотовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Агафья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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