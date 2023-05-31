Вавилов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1956
Отец: не указан
Мать: Вавилова Любовь
Рождение ребёнка
25.11.1975
Сын: Вавилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Вавилова Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
30.01.1977
Сын: Вавилов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Вавилова Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
24.01.1979
Сын: Вавилов Александр Александрович
Мать ребёнка: Вавилова Валентина Борисовна