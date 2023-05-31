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Вавилов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1956

Отец: не указан

Мать: Вавилова Любовь

Рождение ребёнка
25.11.1975

Сын: Вавилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Вавилова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
30.01.1977

Сын: Вавилов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Вавилова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
24.01.1979

Сын: Вавилов Александр Александрович

Мать ребёнка: Вавилова Валентина Борисовна