Вавилов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1975
Рождение ребёнка
28.05.2002
Дочь: Вавилова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2007
Сын: Вавилов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2015
Дочь: Вавилова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности