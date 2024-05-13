Климов Михаил Дмитриевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Климов Дмитрий Герасимович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Анисья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Климова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Климова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Климов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Климов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Климова) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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