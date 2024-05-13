Климов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Климов Дмитрий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Климова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Климова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Климов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Климов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Климова) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Климова Анисья Алексеевна
Смерть
Неизвестно