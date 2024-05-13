Климова Анисья Алексеевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Анисья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Климова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Климова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Климов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Климов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Климова) Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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