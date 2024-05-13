Климова Анисья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Климова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Климова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Климов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Климов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Климова) Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно