Федоров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1940
Дата смерти21.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Московской области
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Образование
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинское Военное Училище, лейтенант.
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградская Автотракторная Академия
Рождение ребёнка
07.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1973
Дочь: (Федорова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
21.02.2009
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край