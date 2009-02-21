Федоров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1940

Дата смерти

21.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Московской области
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Образование
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинское Военное Училище, лейтенант.
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградская Автотракторная Академия
Рождение ребёнка
07.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1973

Дочь: (Федорова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна

Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
21.02.2009
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

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