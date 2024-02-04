Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1941
Рождение ребёнка
07.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Владимир Иванович
Образование
1968
высшее педагогическое, Бийский Государственный Педагогический Институт, учитель русского и литературы, 1968
Работа или профессия
С 1970
с 1970 учитель русского языка и литературы в школе (гарнизон г. Чехов, г. Подольск, Москва)
Рождение ребёнка
07.11.1973
Дочь: (Федорова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Федоров Владимир Иванович