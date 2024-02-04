Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Коровина) Галина Аркадьевна

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Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.05.1941

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1941

Отец: Коровин Аркадий Иванович

Мать: Коровина (Апасова) Ефросинья Андреевна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Владимир Иванович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Образование
1968
Бийск, город Бийск, Алтайский край
высшее педагогическое, Бийский Государственный Педагогический Институт, учитель русского и литературы, 1968
Работа или профессия
С 1970
Чехов, Чехов, Московская область
с 1970 учитель русского языка и литературы в школе (гарнизон г. Чехов, г. Подольск, Москва)
Рождение ребёнка
07.11.1973

Дочь: (Федорова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Федоров Владимир Иванович

Чехов, Чехов, Московская область

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