Козыряловъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Козыряловъ Григорий
Мать: Козырялова Анна
Рождение ребёнка
25.04.1879
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Козырялова Дарья
Бракосочетание
14.02.1883
Жена: Козырялова Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1884
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Козырялова Анна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Козыряловъ Иванъ
Мать ребёнка: Козырялова Анна
Рождение ребёнка
15.11.1888
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Козырялова Анна
Рождение ребёнка
02.04.1891
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Козырялова Анна
Рождение ребёнка
24.03.1893
Сын: Козыряловъ Степанъ
Мать ребёнка: Козырялова Анна
Рождение ребёнка
02.06.1901
Сын: Козыряловъ Георгий
Мать ребёнка: Козырялова Анна
Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан