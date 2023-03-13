Козыряловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыряловъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козыряловъ Григорий

Мать: Козырялова Анна

Рождение ребёнка
25.04.1879

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Козырялова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1883

Жена: Козырялова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1884

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Козырялова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Козыряловъ Иванъ

Мать ребёнка: Козырялова Анна

Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Козырялова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1891

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Козырялова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Козыряловъ Степанъ

Мать ребёнка: Козырялова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1901

Сын: Козыряловъ Георгий

Мать ребёнка: Козырялова Анна

Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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