Сургаева Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСургаева Агафья Петровна

Сургаева Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дедикова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургаев Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургаев Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургаев Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно