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Бавбек Мария Афанасиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бавбек Константин Васильевич

Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович

Рождение ребёнка
16.08.1863

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович

Рождение ребёнка
20.03.1867

Сын: Бавбек Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович

Рождение ребёнка
07.07.1875

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович

Смерть
Неизвестно