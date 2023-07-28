Бавбек Мария Афанасиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бавбек Константин Васильевич
Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович
Рождение ребёнка
16.08.1863
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович
Рождение ребёнка
20.03.1867
Сын: Бавбек Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович
Рождение ребёнка
07.07.1875
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Бавбек Василий Константинович
Смерть
Неизвестно