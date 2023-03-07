Ханова Ефросинья Белова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Белов Василий Никонович
Мать: Белова первая жена
Бракосочетание
01.?.1864
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1869
Дочь: Наталья Осинкина
Отец ребёнка: Осинкин Ананий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1872
Дочь: Шамаева Феодосия Осинкина
Отец ребёнка: Осинкин Ананий Яковлевич
Бракосочетание
12.?.1875
Рождение ребёнка
12.03.1881
Отец ребёнка: Ханов Дмитрий Иосифович
Смерть
Неизвестно