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Ханова Ефросинья Белова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Белов Василий Никонович

Мать: Белова первая жена

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1864

Муж: Осинкин Ананий Яковлевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1869

Дочь: Наталья Осинкина

Отец ребёнка: Осинкин Ананий Яковлевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1872

Дочь: Шамаева Феодосия Осинкина

Отец ребёнка: Осинкин Ананий Яковлевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1875

Муж: Ханов Дмитрий Иосифович

Рождение ребёнка
12.03.1881

Сын: Ханов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ханов Дмитрий Иосифович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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