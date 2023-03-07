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Осинкин Ананий Яковлевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.07.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1864

Жена: Ханова Ефросинья Белова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1869

Дочь: Наталья Осинкина

Мать ребёнка: Ханова Ефросинья Белова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1872

Дочь: Шамаева Феодосия Осинкина

Мать ребёнка: Ханова Ефросинья Белова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.07.1872
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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