Осинкин Ананий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти14.07.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1864
Жена: Ханова Ефросинья Белова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1869
Дочь: Наталья Осинкина
Мать ребёнка: Ханова Ефросинья Белова
Рождение ребёнка
25.05.1872
Дочь: Шамаева Феодосия Осинкина
Мать ребёнка: Ханова Ефросинья Белова
Смерть
14.07.1872