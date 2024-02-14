Хургин Абрам
Место рожденияг. Орша
Дата рождения1858
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Хургин Соломон
Мать: не указана
Бобруйский уезд (губерния?)
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий на строительстве железной дороги
Рождение ребёнка
1860
Сын: Хургин Яков (Yankel) Абрамович
Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Churgin Mendel Abramovich
Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля
Рождение ребёнка
12.06.1888
Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля
Рождение ребёнка
06.01.1890
Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля
Рождение ребёнка
10.06.1892
Сын: Хургин Исаак
Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля
Смерть
1912
Рождение ребёнка
Около 1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля