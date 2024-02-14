Хургин (Кушнер) Бейля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кушнер Израиль
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Хургин Яков (Yankel) Абрамович
Отец ребёнка: Хургин Абрам
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Churgin Mendel Abramovich
Отец ребёнка: Хургин Абрам
Рождение ребёнка
12.06.1888
Отец ребёнка: Хургин Абрам
Рождение ребёнка
06.01.1890
Отец ребёнка: Хургин Абрам
Рождение ребёнка
10.06.1892
Сын: Хургин Исаак
Отец ребёнка: Хургин Абрам
Смерть
1921
Рождение ребёнка
Около 1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хургин Абрам