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Хургин (Кушнер) Бейля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1860 г.р.
Около 1877 г.р.
1888 г.р.
1890 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кушнер Израиль

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Хургин Яков (Yankel) Абрамович

Отец ребёнка: Хургин Абрам

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Churgin Mendel Abramovich

Отец ребёнка: Хургин Абрам

Рождение ребёнка
12.06.1888

Сын: Хургин Лейба Абрамович

Отец ребёнка: Хургин Абрам

Рождение ребёнка
06.01.1890

Сын: Хургин Моисей Абрамович

Отец ребёнка: Хургин Абрам

Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Хургин Исаак

Отец ребёнка: Хургин Абрам

Смерть
1921
Рождение ребёнка
Около 1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хургин Абрам

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