Божко Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: Божко Ольга Ивановна

Смерть
2008
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