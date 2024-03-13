(Исачкова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Григорий
Рождение ребёнка
27.04.1930
Дочь: Титова (Титова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий
Смерть
Неизвестно