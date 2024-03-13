(Исачкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исачкова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Григорий

Рождение ребёнка
27.04.1930

Дочь: Титова (Титова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий

Смерть
Неизвестно

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