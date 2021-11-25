Титова (Титова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1930
Дата смерти25.11.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1930
Отец: Титов Григорий
Мать: (Исачкова) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моличева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Моличев Виктор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1955
Дочь: Будаева (Моличева) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Моличев Виктор Васильевич
Смерть
25.11.2021