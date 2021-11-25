Титова (Титова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Титова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1930

Дата смерти

25.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1930

Отец: Титов Григорий

Мать: (Исачкова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моличева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Моличев Виктор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.10.1955

Дочь: Будаева (Моличева) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Моличев Виктор Васильевич

Могилев, Могилёвская область
Смерть
25.11.2021

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