Климова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Климов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Сын: Климов Андриан Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: (Климова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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