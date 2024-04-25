Климова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Сын: Климов Андриан Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: (Климова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Климов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно