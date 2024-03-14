Гаврикова (Золотая) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1924
Дата смерти26.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Рождение ребёнка
07.02.1946
Сын: Гавриков Александр Константинович
Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1949
Дочь: Курцевич Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Лагутина Елена Константиновна
Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1953
Сын: Гавриков Леонид Константинович
Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович
Смерть
26.05.1990