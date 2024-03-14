Гаврикова (Золотая) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Золотая) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

26.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: Золотой Григорий Кондратьевич

Мать: Золотая Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
07.02.1946

Сын: Гавриков Александр Константинович

Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1949

Дочь: Курцевич Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Лагутина Елена Константиновна

Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1953

Сын: Гавриков Леонид Константинович

Отец ребёнка: Гавриков Константин Петрович

Смерть
26.05.1990
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