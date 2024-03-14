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Гавриков Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1924

Дата смерти

22.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924

Отец: Гавриков Петр Титович

Мать: Гаврикова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1946

Сын: Гавриков Александр Константинович

Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.09.1949

Дочь: Курцевич Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Лагутина Елена Константиновна

Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.07.1953

Сын: Гавриков Леонид Константинович

Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна

Смерть
22.12.1993
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