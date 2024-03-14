Гавриков Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1924
Дата смерти22.12.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924
Рождение ребёнка
07.02.1946
Сын: Гавриков Александр Константинович
Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.09.1949
Дочь: Курцевич Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Лагутина Елена Константиновна
Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
27.07.1953
Сын: Гавриков Леонид Константинович
Мать ребёнка: Гаврикова Мария Григорьевна
Смерть
22.12.1993