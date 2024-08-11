Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1972

Отец: Бабич Вадим Григорьевич

Мать: Бабич (Церуш) Татьяна Филипповна

Развод
Неизвестно

Муж: Федько Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федько Игорь

Развод
Неизвестно

Муж: Улыбин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улыбин Сергей

Рождение ребёнка
15.04.1991

Сын: Улыбин Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Улыбин Сергей

Рождение ребёнка
03.02.1994

Сын: Улыбин Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Улыбин Сергей

Рождение ребёнка
02.09.2007

Сын: Федько Андрей Игоревич

Отец ребёнка: Федько Игорь

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