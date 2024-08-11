Улыбина (Бабич) Татьяна Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1972
Развод
Неизвестно
Муж: Федько Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федько Игорь
Развод
Неизвестно
Муж: Улыбин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Улыбин Сергей
Рождение ребёнка
15.04.1991
Отец ребёнка: Улыбин Сергей
Рождение ребёнка
03.02.1994
Отец ребёнка: Улыбин Сергей
Рождение ребёнка
02.09.2007
Отец ребёнка: Федько Игорь