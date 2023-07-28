Карпова (Орлова) Федосья Александровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Карпов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Карпов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
07.05.1861
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1862
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
19.11.1864
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно