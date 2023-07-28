Карпова (Орлова) Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Орлова) Федосья Александровна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Карпов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Карпов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Карпов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.05.1861

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.07.1862

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.11.1864

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно