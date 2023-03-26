Аминева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Раиса Зявидовна

Отец ребёнка: Аминев Зявид Камалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминев Игорь Зявидович

Отец ребёнка: Аминев Зявид Камалович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминев Зявид Камалович

Смерть
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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