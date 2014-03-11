Апостолов Юрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апостолова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маснева Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Апостолова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.?
Сын: Апостолов Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Апостолова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1977
Дочь: Фролова (Апостолова) Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: Апостолова Любовь Ивановна
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
11.03.2014