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Апостолов Юрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апостолова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маснева Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Апостолова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.?

Сын: Апостолов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Апостолова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1977

Дочь: Фролова (Апостолова) Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Апостолова Любовь Ивановна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
11.03.2014

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