Апостолова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
19.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маснева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Апостолов Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
18.07.?
Сын: Апостолов Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Апостолов Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
11.09.1977
Дочь: Фролова (Апостолова) Лариса Юрьевна
Отец ребёнка: Апостолов Юрий Георгиевич
Магадан, город Магадан, Магаданская область