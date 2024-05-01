Апостолова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апостолова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.?

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маснева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Апостолов Юрий Георгиевич

Рождение ребёнка
18.07.?

Сын: Апостолов Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Апостолов Юрий Георгиевич

Рождение ребёнка
11.09.1977

Дочь: Фролова (Апостолова) Лариса Юрьевна

Отец ребёнка: Апостолов Юрий Георгиевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область

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