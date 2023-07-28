Мальцов Георгий Софонов
Место рождения
Дата рождения20.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1841
Отец: Мальцов Софон Лукоянов
Мать: Мальцева Анна Леонтьева
Крещение
22.04.1841
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольга Георгиева
Мать ребёнка: Мальцова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Татьяна Георгиева
Мать ребёнка: Мальцова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Прасковья Георгиева
Мать ребёнка: Мальцова Екатерина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно