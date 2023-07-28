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Мальцов Георгий Софонов

Место рождения

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1841

Отец: Мальцов Софон Лукоянов

Мать: Мальцева Анна Леонтьева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Крещение
22.04.1841
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольга Георгиева

Мать ребёнка: Мальцова Екатерина Алексеева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Татьяна Георгиева

Мать ребёнка: Мальцова Екатерина Алексеева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Прасковья Георгиева

Мать ребёнка: Мальцова Екатерина Алексеева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Екатерина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно