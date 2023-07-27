Мальцов Софон Лукоянов
Место рожденияКрасноуфимская станица Пермской Губернии
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Мальцов Лукоян Евдокимов
Мать: Мальцова Парасковья
Красноуфимская станица Пермской Губернии
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Катерина Софонова
Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
20.04.1841
Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Игуменцева Анастасия Софонова
Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евгения Софоновна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Анна Леонтьева
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно