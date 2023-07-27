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Мальцов Софон Лукоянов

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Место рождения

Красноуфимская станица Пермской Губернии

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Мальцов Лукоян Евдокимов

Мать: Мальцова Парасковья

Красноуфимская станица Пермской Губернии
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Катерина Софонова

Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.04.1841

Сын: Мальцов Георгий Софонов

Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Игуменцева Анастасия Софонова

Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евгения Софоновна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Леонтьева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Анна Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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