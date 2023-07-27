Мальцева (Ершова) Анна Леонтьева
Место рожденияКрасноуфимская станица Пермской Губернии
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти27.12.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Ершов Леонтий Денисов
Мать: Ершова Авдотья
Красноуфимская станица Пермской Губернии
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Катерина Софонова
Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов
Рождение ребёнка
20.04.1841
Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Игуменцева Анастасия Софонова
Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евгения Софоновна
Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1866