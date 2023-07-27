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Мальцева (Ершова) Анна Леонтьева

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Место рождения

Красноуфимская станица Пермской Губернии

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

27.12.1866

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Ершов Леонтий Денисов

Мать: Ершова Авдотья

Красноуфимская станица Пермской Губернии
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Катерина Софонова

Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.04.1841

Сын: Мальцов Георгий Софонов

Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Игуменцева Анастасия Софонова

Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евгения Софоновна

Отец ребёнка: Мальцов Софон Лукоянов

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Софон Лукоянов

Смерть
27.12.1866
Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область