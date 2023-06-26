Фахуллина Райля Камильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатхуллин Камиль Губаевич
Мать: Фатхуллина Разифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Эвелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Сундетбаев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газетдинова Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: Сундетбаев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сундетбаев Евгений