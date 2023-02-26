Агрипина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Михаил Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Трофим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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