Агрипина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1893
Муж: Михаил Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1894
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Трофим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно