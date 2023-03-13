Самохинъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самохинъ Константинъ
Мать: Самохина Агриппина
Рождение ребёнка
12.04.1909
Сын: Самохинъ Аристархъ
Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева
село Михайловское
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Самохинъ Иванъ
Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева
село Михайловское
Рождение ребёнка
17.10.1915
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохинъ Василий
Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно