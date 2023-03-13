Самохинъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самохинъ Константинъ

Мать: Самохина Агриппина

Рождение ребёнка
12.04.1909

Сын: Самохинъ Аристархъ

Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева

село Михайловское
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Самохинъ Иванъ

Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева

село Михайловское
Рождение ребёнка
17.10.1915

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохинъ Василий

Мать ребёнка: Самохина Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Евдокия Яковлева

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