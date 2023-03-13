Самохина Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохина Евдокия Яковлева

Самохина Евдокия Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1909

Сын: Самохинъ Аристархъ

Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма

село Михайловское
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма

село Михайловское
Рождение ребёнка
17.10.1915

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохинъ Василий

Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохинъ Кузьма

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close