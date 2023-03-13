Самохина Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1909
Сын: Самохинъ Аристархъ
Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма
село Михайловское
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма
село Михайловское
Рождение ребёнка
17.10.1915
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохинъ Василий
Отец ребёнка: Самохинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохинъ Кузьма