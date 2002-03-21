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Шутова Полина Сергеевна
Шутова Полина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.2002
Пол
Женский
Отец
Курочкин Сергей Владимирович
1960 г.р.
Мать
Шутова Любовь Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2002
Отец:
Курочкин Сергей Владимирович
Мать:
Шутова Любовь Александровна
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